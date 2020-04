Musica, artigianato ed enogastronomia saranno i protagonisti di “Lanciano in Musica”, evento organizzato da Confesercenti Lanciano per sabato 10 e domenica 11 giugno in corso Trento e Trieste.

Saranno circa 100 gli stand che animeranno piazza dell’Arciprete e corso Trento e Trieste con prodotti tipici, artigianato artistico e antiquariato e 5 i gruppi musicali chiamare a suonare dal vivo. Domenica 11, ai Viali delle Rose, spazio al più classico dei mercatini per bambini, Mercabimbo, in cui vendere o scambiare i propri giochi non più in uso oppure opere realizzate dagli stessi bambini.

Saranno presenti inoltre stand di panificatori con dimostrazioni e laboratori di preparazione per grandi e piccini, stand di Bartender con dimostrazioni e degustazioni e tante bollicine per festeggiare la città di Lanciano.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lanciano.