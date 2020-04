Ad una settimana dal ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, le condizioni di Pino Valente restano critiche e la città prega, spera e resta in apprensione. Roberto Valente, il fratello di Pino, posta su Facebook continui aggiornamenti e bollettini medici in un saliscendi di speranze per dei valori che, dopo una settimana, restano ancora stazionari.

E nel momento di maggior bisogno la sua Lanciano si è stretta attorno alla sua famiglia e non smette di credere nella guarigione di quel vicesindaco tanto forte e tenace, quanto giocoso e pronto allo scherzo.

Questa sera i familiari e quanti vorranno essere presenti si riuniranno in una veglia di preghiera, alle ore 21.30, nella chiesa del Purgatorio in corso Roma, per pregare e sperare e dire con forza a Pino, proprio come nella bellissima vignetta dell'amico grafico Domenico D’Altocolle, “lo dici e lo fai, non mollare mai”.