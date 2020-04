“Un pomeriggio da favola… nel magico mondo della Croce Rossa” è l’evento organizzato dal Comitato Locale della Croce Rossa di Lanciano per sabato 10 giugno, dalle ore 16, a Villa delle Rose.

Per i più piccoli ci sarà accoglienza con baby dance, gioco dell’oca, twister, puzzle con caccia al tesoro, memory e ruba bandiera e poi ancora Tabù, Crivial e la ruota delle buone abitudini. Non mancheranno una ricca merenda, trucca bimbi e sculture di palloncini.

Ai genitori, invece, saranno insegnate le manovre salvavita pediatriche, tanto semplici quanto importanti e molto spesso risolutive. In caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà nei locali dell’Istituto professionale De Giorgio in via Barrella.