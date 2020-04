Giochi, musica e divertimento sono stati i protagonisti della festa di fine anno con tanto di dj che ha coinvolto i 110 ragazzi delle classi terze della scuola media Mazzini di Lanciano e ha trasformato, ieri sera, il cortile dell’istituto in una grande pista da ballo.

“Sono stati i ragazzi a chiedermi l’autorizzazione a fare questa festa - racconta la dirigente scolastica Mirella Spinelli - e forse con un po’ di azzardo, non me la sono sentita di dire di no e oggi posso dire che no, non mi hanno fatto pentire della mia scelta”. La preside parla di bravissimi ragazzi che hanno saputo ricambiare la fiducia concessa loro con grande senso di responsabilità rendendo la festa un splendida avventura.

“I ragazzi si sono divertiti nel modo più semplice e pulito possibile - dice la Spinelli a Zonalocale - in una serata che ha senz’altro contribuire a fortificare i legami tra di loro, anche a pochi giorni di chiusura della scuola”. Certo, non sono mai stati lasciati soli grazie alla collaborazione ed alla presenza dei docenti, dei genitori e del presidente del consiglio d’istituto, Andrea Di Lorenzo.

“Ogni volta che si introduce una novità, soprattutto a scuola, si può andare incontro a reazioni non sempre positive, ma non questa volta. - commenta la dirigente - Dopo un anno bellissimo i ragazzi hanno chiesto la possibilità di festeggiare insieme e se i nostri giovani ci chiedono fiducia, seppur con la nostra costante guida, perché non concedergliela?”.