A poco più di un anno dalla sua ultima visita in città, Vittorio Sgarbi torna a Lanciano, domenica 25 giugno prossimo, alle ore 21, questa volta nella splendida cornice della Piazza d’Armi delle Torri Montanare in un evento organizzato dalla Confartigianato Chieti, dall’associazione Nostra Lanciano, in collaborazione con l’associazione “Amici della Musica” e con il patrocinio del Comune di Lanciano.

“Questo sarà il primo di una serie di eventi che vedranno Lanciano protagonista - afferma il presidente di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiuli - e che avranno come obiettivo quello di riportare gente nel centro storico e rivitalizzare la città, anche grazie a nomi di richiamo”.

Sgarbi sarà a Lanciano per presentare il suo ultimo libro “Da Caravaggio a Tiepolo - dall’ombra alla luce” in uno dei complessi monumentali più belli della nostra città, anche se lasciato pericolosamente all’abbandono. “E’ un evento a cui tengo molto - dice l’organizzatore e promotore dell’evento Nico Barone, associazione Nostra Lanciano - e sono felice che il Comune di Lanciano abbia concesso il suo patrocinio dimostrando grande attenzione alle iniziative in città che cercano di portare cultura di un certo livello a Lanciano”.

La lectio magistralis di Sgarbi, domenica 25 giugno alle ore 21, sarà ad ingresso gratuito mentre a seguire ci sarà un dinner party, con finger food accompagnato da musica e buon vino, nel chiostro dell’adiacente Parco delle Arti Musicali, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. “Sarà possibile acquistare il proprio biglietto per il dinner party - spiega Barone - sul sito www.tasteoflanciano.com. Dopo la registrazione e l’acquisto si riceverà un voucher che darà diritto all’ingresso nel Parco delle Arti Musicali”. In caso di pioggia la conferenza si terrà nell'Auditorium Diocleziano e il dinner party nei locali della Casa di Conversazione.

Soddisfazione, quindi, per il ritorno del critico d’arte a Lanciano da parte degli organizzatori e mostrata anche dall’assessore alla Cultura Marusca Miscia. “La nostra è un’Amministrazione sempre aperta e disponibile a questo genere di eventi - commenta - e siamo felici che questi illustri personaggi inizino a conoscere davvero Lanciano, tornano qui più volte, portando il nome della nostra città anche fuori regione”.

Non è mancato da parte dei tre un pensiero per il vicesindaco Pino Valente, ancora in rianimazione all’ospedale di Chieti, un augurio alla famiglia e soprattutto un invito a non mollare proprio ora che tutta la città gli è vicino e lo aspetta più forte e lottatore di prima.