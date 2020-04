Nuovo consiglio direttivo per l’università della terza età Vincenzo Bellisario che resterà in carica nel triennio 2017/2020. Sarà composto da Valeria Cavacini, Angela Bianco, Francesco De Petra, Flora De Giorgio e Concetta Folchi.

Sono queste le cinque persone elette in occasione delle elezioni che si sono svolte nel pomeriggio di martedì 30 maggio nel centro servizi culturali della Regione Abruzzo in via dei Frentani, con la commissione elettorale presieduta da Mario Alfredo Policella e composta da Ada D’Aquino e Rosaria Siano.

A votare sono stati 128 aventi diritto, che dovevano scegliere tra nove candidati. La più votata è stata la presidente uscente Valeria Cavacini, che ha raccolto 103 preferenze; seguono Angela Bianco con 82, Francesco De Petra con 48, Flora De Giorgio con 40 e Concetta Folchi con 22. I non eletti sono stati Paolo D’Orsogna Bucci (20 voti), Mario Di Cicco (15), Giuseppe Bussolo (13) e Mario Gaetano (13).