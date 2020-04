Dopo tre mesi dalla rimozione dei semafori ai varchi delle ztl in città a causa dell’imposizione del Ministero dei Trasporti (QUI l’articolo), il Comune di Lanciano corre ai ripari e si accinge ad acquistare 7 nuovi pannelli a messaggio variabile ritenuti “presupposto necessario per il regolare funzionamento delle zone a traffico limitati istituite nei quartieri Lancianovecchia e Borgo e per la corretta informazione agli utenti sugli orari”.

L’Amministrazione ha stimato una spesa di circa 30 mila euro e anche se la legge permetterebbe un affidamento diretto, il Comune ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata con criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. Il Comune consulterà quindi un numero di operatori economici selezionati, dotati delle caratteristiche e qualifiche adatte all’affidamento per poi affidare l’appalto all’operatore che proporrà le condizioni più vantaggiose in base al criterio di aggiudicazione, in questo caso il prezzo più basso.

Dalla gara, partita il 1’ giugno, sono previsti 10 giorni per la presentazione delle offerte economiche e poi i tempi tecnici per la consegna. Oggi i varchi sono sei ma con lo spostamento di quello in via dei Funai, diventeranno sette.