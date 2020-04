Vecchi fumetti, cosplay, disegnatori e divertimento invaderanno oggi e domani, sabato 3 e domenica 4 giugno, i Viali delle Rose con la nuova edizione di Lanciano nel Fumetto, mostra mercato del fumetto, appunto, e della musica.

Grazie a stand ad hoc sarà possibile acquistare o scambiare numeri di vecchi fumetti, trovare giochi e vinili e girare nella mostra mercato tra modellini di manga e cartoni animati. Come ogni anno non mancheranno in loco disegnatori fumettisti italiani e stranieri e la consueta gara cosplay in cui verranno premiati i migliori costumi, con un evento dedicato agli appassionati del cartoon anni ’90 Sailor Moon in occasione dei suoi 20 anni.

Tanti i gruppi da fuori da Lanciano che arriveranno in città per un’invasione pacifica con i colori dei cartoni animati più amati di sempre.