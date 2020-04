Prende il via oggi, venerdì 2 giugno, fino a domenica 4 giugno, la “Fiera delle Meraviglie” allestita negli spazi di Lancianofiera in una tre giorni. inserita nell'Abruzzo Open Day Summer. “Protagoniste della manifestazione – spiega Alessandra Laiolo, event manager della Ellepi Service Snc, responsabile della segreteria organizzativa - saranno le mongolfiere. Due aerostati verranno posizionati all'interno dell'area fieristica di Lanciano ed effettueranno il cosiddetto volo vincolato, cioè si alzeranno in aria per alcune decine di metri, per far ammirare il panorama dall'alto, pur restando saldamente ancorate al suolo”. Al contempo, all'interno dell'area fieristica, ci sarà la “Fiera delle Meraviglie”, con stand, mercatini, giochi per i più piccoli, spazi del gusto, show e meeting”.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione “Vivere Gessopalena” e ha il patrocinio di vari enti, tra cui la Regione Abruzzo, la Dmc Sangro-Aventino, la Provincia di Chieti e il Comune di Lanciano e la collaborazione di Ascom Abruzzo, dell’Associazione Circus Street Food, della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (Fipcg), dell’Areo Club d’Italia, di Wind & Fire Balloons, del Festival dell’Anima e di Coloranima.

“Si tratta – aggiunge Laiolo - di una fiera dedicata alle famiglie, ai bambini, ai giovani. Si susseguiranno ininterrottamente eventi artistici: spettacoli circensi, percorsi benessere, convegni, laboratori didattici e creativi, mercatini di arte e artigianato, streed food, mostra fotografica, florist show, giostre e gonfiabili. Un evento in cui non mancheranno attività di promozione turistica con stand dedicati alle attrattive culturali, enogastronomiche e paesaggistiche del territorio. Per questa manifestazione – evidenzia ancora - abbiamo realizzato in collaborazione con l’agenzia viaggi e turismo Franver Viaggi di Francavilla al Mare, 4 pacchetti turistici di 3 giorni grazie ai quali il visitatore oltre a partecipare al nostro evento potrà essere accompagnato in visite guidate a Lanciano e a Chieti, ai trabocchi e in alcune tra le più belle località montane”.

Tre giorni intensi alla scoperta del territorio, dunque. “Siamo rientrati nelle manifestazioni dell’Open Day Summer e con il supporto della Dmc Terre del Sangro Aventino, della Regione e del Comune di Lanciano siamo riusciti a creare un evento unico dove ad ogni ora del giorno si susseguiranno attività e intrattenimenti di ogni genere, un evento dove la parola d’ordine è meraviglia. La Fiera delle Meraviglie – conclude Laiolo - è un anticipo di quello che sarà l’evento che si svolgerà dal 24 al 27 agosto a Gessopalena “Mongolfiere nella Majella Orientale”, che la scorsa edizione ha superato le 30 mila presenze: un successo strepitoso”.