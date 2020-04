Torna da stasera Outside The Theatre, la rassegna frentana dedicata alla musica pop rock che si terrà nei mesi di giugno, luglio e agosto di fronte il teatro Fenaroli. Giunto alla sesta edizione, Outside The Theatre si conferma il primo e il più longevo Street Music Festival d’Abruzzo da sempre teso a incentivare promuovere artisti locali e non che propongono musica propria nel bellissimo scorcio di Lancianovecchia.

Organizzato dall’associazione culturale Cafeart, con la direzione artistica di Davide Di Virgilio, il festival ha raggiunto numeri interessanti con presenze annuali di circa 3mila spettatori distribuiti nelle ormai consolidate 6 serate.

Quest’anno, una data del festival, il 16 giugno, coinciderà con il Bloomsday, la commemorazione che si tiene annualmente a Dublino ed in altre parti del modo per celebrare lo scrittore irlandese James Joyce. La festività rievoca gli eventi dell’Ulisse, il suo romanzo più celebre, che si svolge in una sola giornata, il 16 giugno 1904, a Dublino. A riguardo, grazie alle collaborazione con Pierpaolo Ferulli, si terrà un reading poco prima del concerto in cui Giuliano Gomez leggerà alcuni passi proprio dell’Ulisse di Joyce. Contestualmente, nella Caffetteria, saranno esposti vecchi cimeli, ritagli di giornali, edizioni storiche del libro, grammofoni e 78 giri.

Sei sono le serate di Outside The Theatre a partire da stasera, giovedì 1 giugno con la musica pop rock di Dianime, il 16 giugno sarà la volta dei Sons of Revolution, il 7 luglio sul ‘palco’ ci sarà la musica alternative degli Avenue ed il 19 luglio a esibirsi ci sarà il cantautore Amerigo Verardi. A chiudere la rassegna 2017, Polemica il 9 agosto e Zippo il 23 agosto. I concerti sono tutti gratuiti con inizio alle ore 22.30.