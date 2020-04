Inizierà entro pochi giorni la seconda asta benefica #TShirtForLife, l’iniziativa dell’associazione di volontariato Gli Amici di Marcello che mette in vendita, sul sito specializzato Charity Stars, le maglie dei campioni di calcio. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di defibrillatori.

La prima edizione dell’asta benefica ha permesso di raccogliere, nell’estate del 2016, circa 2.500 euro, utilizzati per l’acquisto di quattro defibrillatori, donati qualche mese dopo alla città di Lanciano. Uno è stato regalato alla scuola primaria Olmo di Riccio; uno installato sul campo sportivo Enrico Esposito (Villa delle Rose); il terzo nel campo intitolato proprio a Marcello Di Meco, nel quartiere Santa Rita; infine, il quarto è stato posizionato sotto i portici di corso Trento e Trieste.

Quest’anno, l’obiettivo è ancora più ambizioso. Perciò, l’associazione chiama a raccolta lancianesi e non solo, appassionati di calcio e collezionisti di cimeli, per arricchire l’asta benefica e riuscire a raccogliere ancora più fondi rispetto al 2016.

Fra qualche giorno, andranno online all’asta le seguenti maglie dei campioni di calcio:

•Maglia della nazionale italiana, autografata dai calciatori che hanno partecipato all’incontro di qualificazione per il Mondiale Italia-Albania e all’amichevole Olanda- Italia

•Maglia autografata di Papu Gomez (Atalanta)

•Maglia autografata di Federico Di Francesco (Bologna)

•Maglia autografata di Carlo Mammarella (Pro Vercelli)

•Maglia autografata di Fabrizio Paghera (Avellino)

•Maglia autografata di Francesco Acerbi (Sassuolo)

•Maglia autografata di Felipe Dal Bello (Udinese)

•Maglie autografate di Andrea Caracciolo e Stefano Mauri (Brescia)

•Maglia autografata di Vangelis Moras (Bari)

•Maglia autografata di Luca Verna (Pisa)

•Maglia autografata di Giuseppe Giovinco (Catanzaro)

•Maglia autografata di Federica Di Criscio (Agsm Verona)

In arrivo anche la maglia di Javier Zanetti, ex capitano e bandiera dell’Inter, che sarà messa all’asta con l’ultimo lotto. L’asta benefica #TShirtForLife, infatti, seguirà la stessa formula dell’anno scorso: le maglie verranno divise in lotti e ciascun lotto sottoposto a un’asta online, sul sito Charity Stars, per una settimana. Chi formulerà l’offerta più alta, riceverà la maglia del campione preferito. L’intero ricavato dell’asta servirà a finanziare le attività di beneficenza dell’associazione, in particolare l’acquisto di defibrillatori.

L’associazione di volontariato “Gli amici di Marcello”, con sede a Lanciano, è nata il 30 giugno 2015 per volontà di amici e familiari di Marcello Di Meco, giovane calciatore scomparso il 3 marzo 2005 proprio durante un incontro di calcio giovanile della Figc-Lnd (Federazione italiana giuoco calcio - Lega nazionale dilettanti). Costituita nel rispetto del Codice Civile, l’associazione “Gli amici di Marcello” è apartitica e ispirata ai principi di solidarismo, trasparenza e democrazia. È senza fini di lucro e con l'azione personale e gratuita dei propri aderenti opera nei seguenti settori: assistenza sociale, beneficenza, istruzione, formazione, attività sportive e tutela dei diritti civili.

Sin dalla sua creazione, si è posta come obiettivo principale la raccolta di fondi per chi ne ha bisogno. Per saperne di più o per partecipare all’asta benefica si può inviare una mail a gliamicidimarcello@libero.it o chiamare i numeri 388-6918153 e 328-0323602.