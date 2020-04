Ammonta a 315 euro la spesa che il Comune di Lanciano ha deciso di destinare all’acquisto di nuove bandiere con i colori della città per fini istituzionali.

“Con decreto presidenziale ratificato nel marzo 2012, le effigi comunali (stemma, gonfalone e bandiera) sono state variate. - si legge nella determina - E’ volontà dell’Amministrazione dare seguito, compatibilmente alle risorse disponibili, al suddetto decreto”. E dato atto che per fini istituzionali occorrerà esporre a breve la bandiera di Lanciano sui monumenti e sedi degli uffici pubblici, e vista “l’urgenza di dotarsi di un primo stock di nuove bandiere”, recita la determina, si procederà all’acquisto.

L’Amministrazione ha contattato la ditta di Lanciano Sandora2 che ha fatto pervenire un preventivo di spesa di 315 euro iva inclusa per la fornitura di bandiere con i colori cittadini in tessuto e “stante l’urgenza di procedere autonomamente al di fuori di CONSIP/Me.Pa - spiega la determina - per l’acquisto dei prodotti”, si sceglie l’affidamento diretto alla ditta indicata.