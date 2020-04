Sarà inaugurato oggi, lunedì 29 maggio, a Treglio, il nuovo parco giochi di via Roma, situato all'ingresso del paese. L'area verde, destinata ai più piccoli, è stata completamente rinnovata, con giochi e giostrine, puntando soprattutto alla sicurezza di bimbi. Sono infatti giochi garantiti ed assicurati, posizionati su un'area dedicata anti trauma, un tappeto colorato che è stato studiato per evitare infortuni ai bimbi se dovessero cadere dai giochi stessi.

“Un intervento – spiega il sindaco di Treglio, Massimiliano Berghella – sollecitato dal Consiglio comunale baby e subito realizzato, in soli due mesi. E' il primo dei parchetti cittadini ad aver subito un restyling e ad essere stato riqualificato. Poi toccherà a quello di Paglieroni, già esistente; mentre nelle contrade San Martino e Sacchetti si è alla ricerca di un'area idonea da acquistare, dove realizzare un nuovo parco pubblico”.

Al taglio del nastro saranno presenti, oltre all'amministrazione comunale, l'amministrazione comunale baby, gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia con i docenti e il personale dei due plessi scolastici di Treglio e il parroco per la benedizione. “Sarà una festa per i nostri bambini e per le loro famiglie – riprende il primo cittadino -. E va sottolineato che questo intervento è stato realizzato senza contrarre alcun mutuo, come ogni nostra opera pubblica fino ad ora”.