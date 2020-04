Si preannuncia infuocato il consiglio comunale in programma per oggi pomeriggio, lunedì 29 maggio, alle ore 18, con 6 punti all’ordine del giorno.

Si parte con l’interrogazione presentata dai consiglieri di Libertà in Azione Tonia Paolucci, Riccardo Di Nola e Antonio Di Naccio sulla chiusura del tribunale di Lanciano per passare all’interrogazione dei consiglieri di Progetto Lanciano Carlo Orecchioni, Paola Zulli, Arturo Di Corinto e Gabriele Di Corinto contro la diffusione delle slot machine in città.

Torna poi in consiglio comunale Ecolan, dopo i ricorsi ed il cambio di statuto, si torna a votare l’affidamento in house del servizio di igiene urbana con centro di raccolta e centro di riuso. Sarà poi approvato il piano sociale regionale 2016/2018. E infine, i consiglieri comunali saranno chiamati a votare l’adesione al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).