Sono stati in tanti questa mattina ad affollare il canile comunale di Lanciano in Villa Martelli in occasione della tradizionale festa di primavera.

Crocchette, scatolette e tante tante coccole sono state il menù della mattinata di sole in cui rifugio comunale apre le sue porte per sensibilizzare la città sul meraviglioso mondo degli animali, sulla loro tutela e sull’importanza dell’adozione dai canili, ma che sia ragionata e consapevole.

















Ecco alcune immagini della mattinata: