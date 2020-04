Crocchette, scatolette, farmaci veterinari e antipulci, candeggina e detersivi. Tutto questo e una buona dose di voglia di coccolare gli ospiti a quattro zampe sarà ben accetta domani, domenica 28 maggio, per la tradizionale festa di primavera del canile di Lanciano, dalle ore 9 alle 13.

L’associazione Quattrozampe Lanciano (QUI l’articolo) come ogni anno invita la cittadinanza a visitare il rifugio comunale e, perché no, innamorarsi di uno dei 200 cani ospiti e portarlo a casa per fargli conoscere il calore di una vera famiglia.

L’appuntamento è nella struttura in Villa Martelli, a pochi passi dal depuratore e dal canile sanitario che tra pochi giorni sarà finalmente aperto e regolarmente funzionante.