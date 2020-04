Un giallo in salsa salentina. Un romanzo-mistery ambientato nei luoghi più significativi di una terra magica e misteriosa. È uscito proprio in questi giorni il primo romanzo del giornalista e scrittore aquilano Antonio Di Muzio. Il volume, dal titolo "Incantesimo salentino" è stato pubblicato per i tipi di Ricerche&Redazioni di Teramo. Il libro verrà presentato in anteprima sabato 27 maggio (ore 17) all’Auditorium Diocleziano di Lanciano nell’ambito della nona edizione della manifestazione (Con)Fusioni ideata da Luca Di Francescantonio e organizzata dall’associazione culturale “Arena7” con il patrocinio del Comune di Lanciano. L'autore converserà con Arianna Di Tomasso di Settimo Senso Film Festival.

Per il libro è stato realizzato anche un book Trailer a cura del filmaker lancianese Marco De Archangelis, con le musiche composte dallo stesso artista. Nel video c'è la partecipazione della figlia Gaia.

All’interno del romanzo sono inseriti anche stralci di testi di alcuni classici del rock e pop italiano come Beatles, Genesis, Led Zeppelin, Santana, Eagles, Patti Smith, Queen, Pink Floyd, Negramaro, Antonacci, Banco, De Gregori e altri ancora, che anticipano o chiariscono i vari passaggi del romanzo da permettere in tal modo anche una lettura multimediale.

"Il romanzo nasce – spiega l’autore Antonio Di Muzio – da uno sconfinato amore per il Salento. Visitando e vivendo città e paesi per diversi anni ho maturato l’idea di ambientare un romanzo in questa terra magica e ricca di passioni. Inoltre, dopo aver letto numerosi libri sul Salento, di poesie (tra cui quelle straordinarie di Vittorio Bodini), di leggende e di temi salentini che mi hanno entusiasmato a dismisura, ho deciso di creare una contaminazione tra cronaca, realtà, fantasia, sogno e immaginazione. È uscito un thriller, anche psicologico, un viaggio nell’inconscio, che lascia con il fiato sospeso fino all’ultima pagina".

A giugno l'esordio in Salento. Il 9 a Brindisi alle 21 all'Ottavio Wine Bar. L'11 alle ore 18 a Lecce nella bellissima e magica chiesetta del Balsamo grazie a Quelli delle passeggiate culturali a Lecce, associazione presieduta dallo storico e studioso leccese Gianni Binucci. La sera dell'8 luglio, invece, il libro verrà presentato a Polignano a Mare nella prestigiosa rassegna Il libro possibile, manifestazione che lo scorso anno è stata visitata da centomila persone e appassionati di letture, con la partecipazione di due bravissimi attori pugliesi: Fausto Morciano e Daniela Guastamacchia.

Inoltre il 14 giugno Rai Italia e la sua conduttrice Benedetta Rinaldi, dedicheranno uno spazio al romanzo e al Salento nella trasmissione Community. Poi il viaggio continuerà a L’Aquila, a Pescara (24 giugno alle 18 alla Libreria Feltrinelli), ancora a Lecce, Otranto, Oria, Gallipoli, Tricase, Copertino, Castro e in tutti i luoghi dove è stato ambientato il romanzo.