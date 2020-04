Primo posto in Salsa e terzo posto in Bachata per Vittorio Pollina e Federica Manzi. La coppia si è classificata al 18° Trofeo di Danza tenutosi a Pescara lo scorso 6 maggio, gareggiando nella f.i.d.s (Federazione Italiana Danza Sportiva) per la classe d’età 19-27, categoria D delle danze caraibiche.

I due giovani, entrambi frentani, lui di 18 e lei di 25 anni, frequentatori della A.s.d. Polisportiva Dancenergy, scuola di danza caraibica di Lanciano, sono saltati all’occhio della giuria alla prima esibizione, differenziandosi per le loro abilità, la tenacia e la forza spirituale trasmesse.

Domani, domenica 28 maggio, si esibiranno ad Ortona nel palazzetto dello sport, in via Giovanni XXIII, nel Campionato Regionale. Nuovo coinvolgente spettacolo, non solo per appassionati.