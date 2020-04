“Coprire i fasci littori sul teatro Fenaroli è un preciso atto politico che abbiamo scelto di fare in questa giornata particolare dedicata all’antifascismo e promossa dall’ANPI”. Così il sindaco Mario Pupillo, questa mattina, di fronte al Fenaroli, ha parlato ai presenti poco prima della copertura dei fasci, argomento che ha tenuto banco nell’ultimo mese in città.

“Probabilmente è un atto che avrei dovuto fare prima - ammette Pupillo - ma oggi siamo qui per dire no al fascismo e ad ogni forma di apologia e per ripristinare la verità storica, coprendo dei simboli posticci rimessi sulla facciata del nostro teatro dopo il restauro degli anni ’90”. I fasci, fa sapere Pupillo, saranno definitivamente rimossi, solo dopo aver ottenuto il parere favorevole della Sovrintendenza.

Presente l’ANPI di Lanciano con la presidente e consigliera comunale PD Maria Saveria Borrelli e gli organizzatori del Mese della Resistenza, promotori della raccolta delle 430 firme, e che insieme hanno letto lettere e pensieri dei partigiani ed intonato il canto partigiano Bella Ciao. Assenti diversi esponenti della maggioranza, tra cui il vice sindaco Pino Valente e gli assessori Marusca Miscia, Dora Bendotti, Giacinto Verna e Davide Caporale.

Nota di colore: il drappo è praticamente trasparente, quindi i fasci, seppur coperti, si vedono ancora.





Ecco il video: