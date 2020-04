Il Comune di Lanciano aderisce alla Giornata nazionale antifascista promossa dall’ANPI nazionale sabato 27 maggio. L'Amministrazione comunale e l'ANPI sezione Trentino La Barba di Lanciano invitano la cittadinanza a partecipare alla celebrazione della Giornata con raduno alle ore 9 davanti il teatro Fenaroli di Lanciano, in via dei Frentani. Alle 9.30 si procederà alla copertura dei fasci littori presenti sulla facciata del teatro, alle 9.45 allocuzioni e inni. (QUI l’articolo)

"La copertura del palese falso storico dei fasci littori sul teatro Fenaroli è una scelta politica che trova nella storia sostegno e coerenza, a differenza di quella che li riposizionò a distanza di 55 anni nel 1998: - commenta il sindaco Mario Pupillo - i simboli sono importanti, soprattutto in tempi come questi dove è fondamentale dire chiaramente da che parte stiamo. I fasci littori del Fenaroli sono privi di pregio storico e artistico, come sa benissimo chiunque conosca minimamente la storia della nostra città e del nostro teatro, che su quasi 172 anni di vita ha ospitato i fasci per 4 anni dal 1939 al 1943, sotto il periodo fascista appunto. La Città Medaglia d'Oro al Valor Militare ama la libertà, la democrazia, la tolleranza, la Costituzione: aderiamo con convinzione alla Giornata nazionale antifascista promossa dall’ANPI".



"Non c’è solo il vecchio fascismo, il saluto romano, ormai siamo andati oltre: razzismo, egoismi nazionali, muri e fili spinati contro i migranti, per non parlare di Facebook con circa 500 pagine apologetiche del fascismo e razzismo come evidenzia l’inchiesta dell’ANPI nazionale. - dice la presidente ANPI Lanciano Maria Saveria Borrelli - Questa iniziativa unica nel suo genere segna un ulteriore e importante passo avanti della nostra associazione sul fronte del contrasto giuridico, sociale e culturale ai fascismi. Doverosa e importante l’adesione dell’Amministrazione comunale con la copertura, finalmente, dei fasci littori, simbolo di potere fascista”.