38 eventi complessivi, 6 grandi orchestre con la direzione artistica del M° Donato Renzetti sono il fulcro della stagione numero 46 dell’Estate Musicale Frentana organizzata dall’associazione “Amici della Musica”.

Primo grande appuntamento sabato 1° luglio, alle ore 21.30, nella piazza d’Armi delle Torri Montanare con l’Orchestra Filarmonica Rossini diretta proprio da Renzetti, gradito ritorno a Lanciano. “E’ un grande onore avere il M° Renzetti che lavorerà con noi senza alcun compenso, - dice il presidente dell’associazione “Amici della Musica” Omar Crocetti - e darà maggior lustro alla stagione che, per quantità e qualità, ricalca gli appuntamenti delle annate passate”. Ad esibirsi sul palco dell’Estate Musicale Frentana, oltre alla Filarmonica Rossini di Renzetti, durante la stagione, ci saranno l’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese con cui si rinnova l’ormai tradizionale collaborazione artistica. “Tutti i nostri concerti sono collegati alla didattica ed alla formazione, - spiega Crocetti - vere peculiarità della nostra associazione che vanno di pari passo con programmazione, pianificazione e progettazione con cui lavoriamo ormai da anni”.

La stagione estiva, come di consueto, si chiuderà con l’orchestra del 10 agosto 2017 diretta dal M° Giuseppe Ratti, in decentrata, la sera successiva, nella splendida cornice dell’abbazia di San Giovanni in Venere. Si riprenderà poi in autunno, con il tradizionale appuntamento dedicato ai grandi pianisti e la Festa di Santa Cecilia che a novembre porterà al teatro Fenaroli gli studenti del scuole del circondario. La stagione 2017 si concluderà con l’atteso concerto Gospel del 26 dicembre 2017 ed i concerti di Capodanno per brindare insieme all’anno nuovo.

“Veniamo da un’annata difficile e controversa - commenta il sindaco di Lanciano Mario Pupillo - ma ora siamo più positivi perché siamo riusciti a far capire alla Regione l’importanza di questa nostra istituzione, sempre al centro del nostro interesse”. Vicinanza espressa anche dall’assessore alla Cultura del Comune di Lanciano Marusca Miscia che sottolinea il valore didattico ed educativo delle attività dell’Estate Musicale Frentana. “Stiamo valutando - sottolinea - la possibilità di creare pacchetti turistici che possano comprendere anche gli eventi dell’associazione per far conoscere questa nostra bellissima realtà”.

Ma l’attenzione è tutta per il M° Donato Renzetti, originario di Torino di Sangro e famoso ed acclamato direttore d’orchestra in tutto il mondo. “Io ho iniziato qui, nel 1974, dirigendo la mia prima orchestra - ricorda Renzetti - ed essere di nuovo a Lanciano è per me una grande emozione. Emozione mista a tristezza per la miopia con cui la politica e le istituzioni guardano a queste attività. - commenta - La cultura non fare denari, ma senza cultura torniamo ad essere primitivi”.

E a proposito di fondi la questione non è ancora del tutto sbloccata. “Abbiamo ricevuto i 20 mila euro dei fondi PEG - dice Crocetti rispondendo alle domande dei giornalisti - e siamo in attesa dei 50 mila della Regione ed i 40 mila del Furc che dovranno necessariamente arrivare. Attendiamo anche i fondi del Comune e della Bper che siamo certi, come ogni anno, ci saranno vicini”.

E anche nel 2017, a Lanciano, città della musica, l’orchestra continua a suonare.





Le interviste a Omar Crocetti e Donato Renzetti: