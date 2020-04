Si è tenuta questa mattina nel teatro Fenaroli di Lanciano la manifestazione conclusiva del primo Certame letterario “Invito alla scrittura” con la premiazione dei vincitori e la presentazione del volume che raccoglie gli elaborati selezionati. Erano presenti il sindaco del Comune di Lanciano Mario Pupillo, il presidente dell’Editrice Carabba di Lanciano Antonino Serafini, la presidente del Rotary Club Eliana De Berardinis e il presidente della giuria di selezione del premio Prof. Mario Cimini. Gli interventi sono stati coordinati da Maria Rosaria La Morgia.

Il Certame, riservato agli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione Abruzzo, è stato promosso dalla Casa Editrice Carabba di Lanciano con la collaborazione di Regione Abruzzo, Comune di Lanciano Assessorato alla Cultura, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, Rotary Club Lanciano. Ai concorrenti è stata richiesta l’elaborazione di un racconto da comporre facendo riferimento ad una traccia che si ispira alla solidarietà e seguendo, come orientamento, la seguente frase di Luigi Pintor: "Non c'è in un'intera vita cosa più importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo possa rialzarsi".

Scopo principale della iniziativa è stato quello di stimolare nei giovani l'attitudine alla scrittura facendo emergere la loro capacità ideativa; la forma del racconto vuole orientare il giovane verso la composizione di un atto creativo breve concentrato in uno spazio relativamente ridotto.

Una apposita commissione ha valutato i componimenti e, tra tutti, ha indicato gli undici più meritevoli, tra i quali è stato scelto un vincitore assoluto: Alessandro Iezzi, studente del Liceo Scientifico Galilei di Lanciano, con il racconto “Il postino”.

La giuria di selezione, composta da Mario Giancristofaro, Gianfranco Giustizieri, Rossella Piccirilli, Carlo Spera, è stata presieduta da Mario Cimini. I racconti selezionati sono stati raccolti in un volume pubblicato della editrice Carabba intitolato “Il postino e altri racconti” e presentato questa mattina. Il Rotary Club di Lanciano ha attribuito, inoltre, un premio speciale all'autore del racconto ritenuto il più vicino ai progetti umanitari del Rotary International: Giacomo Di Camillo (Liceo Scientifico Galilei di Lanciano) con “L’ultimo viaggio”. Menzione speciale della Giuria a Rita Giuliani (Liceo Classico di Lanciano) per il racconto “Nel buco nero dei mostri”. I racconti selezionati sono stati letti, durante la cerimonia di premiazione, da Paola Di Diego.

Gli altri giovani autori con i relativi racconti selezionati ed inclusi nel volume sono: Simona Serafini (Istituto Algeri Marino di Casoli) con L’alba rise, Asia Nunzia Ficca (Liceo Classico di Lanciano) con Zedler , Gioia Travaglini (Istituto Algeri Marino di Casoli) con Solidarietà notturna, Elena Conicella (Istituto Algeri Marino di Casoli) con Gli occhi di un bambino, Michela De Luca (Liceo Classico di Lanciano) con Credo non avessimo bisogno d’altro, Vera Lazzaro (Liceo Classico D. Cotugno dell’Aquila) con Come un film, Lisa Zimarino (Liceo Scientifico Da Vinci di Pescara) con Mi sono ritrovato, Eleonora Marciani (Liceo Classico di Lanciano) con Io non posso vederla.