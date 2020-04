Sarà inaugurata dopodomani, sabato 27 maggio, alle ore 10.30, la nuova piattaforma di selezione Ecolan, in località Cerratina. La nuova piattaforma, che a regime potrà gestire 40 mila tonnellate di rifiuti secchi differenziati, è frutto di un investimento di 3,66 milioni di euro, finanziati in parti uguali con fondi propri della società e con i fondi PAR-FSC 2007/2013 della Regione Abruzzo.

“Nella giornata dell’inaugurazione – dichiara Massimo Ranieri, presidente Ecolan - parleremo di gestione pubblica dei rifiuti con i risultati ottenuti in oltre tre anni di servizi di igiene urbana ai Comuni affidanti che, ad oggi, sono 15 sui 53 Soci. La nuova piattaforma - spiega - è l’ultimo risultato raggiunto in ordine di tempo dalla Ecolan, un risultato che sottolinea quanto il pubblico possa soddisfare le esigenze del territorio grazie alla sinergia tra le istituzioni, in particolare tra Regione Abruzzo e Comuni”.

Con questa nuova tecnologia si raggiungerà un duplice obiettivo: aumentare notevolmente la qualità delle materie selezionate accrescendone il valore economico e, soprattutto, migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti che, fino ad oggi, hanno vagliato esclusivamente a mano il rifiuto secco differenziato.

All’inaugurazione seguirà un dibattito su “la gestione pubblica dei rifiuti: i risultati ottenuti e il futuro possibile”. Interverranno Franco Gerardini, dirigente Servizio Rifiuti Regione Abruzzo, il responsabile area tecnica e produzione Ecolan Gabriele Di Pietro, il presidente del Comitato ristretto Ecolan e sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore, il presidente Ecolan Massimo Ranieri, il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Lanciano Mario Pupillo, il sottosegretario regionale con delega all’Ambiente Mario Mazzocca ed il presidente della Regione Abruzzo Luciano D’Alfonso. Gradito ospite, il ricercatore CNR, conduttore televisivo e divulgatore Mario Tozzi. Modera l’incontro Leda D’Alonzo.