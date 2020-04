150 libri donati ai quattro istituti comprensivi della città e tre giornate ad ottobre dedicate alla lettura. E’ questo il fulcro del nuovo progetto dell’assessorato all’Istruzione “Una casa in comune: la scuola un’alleanza possibile” che mira ad ampliare i percorsi formativi degli alunni per contribuire “alla formazione dell’identità personale, dell’autonomia, dell’esercizio della cittadinanza nel rispetto e apprezzamento delle diversità”.

L’assessorato ha inoltre proposto agli istituti, dalle scuole dell’infanzia alle medie inferiori, una lista di testi che promuovono l’inclusione e la valorizzazione della diversità. Ogni classe potrà scegliere un titolo da leggere come compito delle vacanze per l’estate. “Poi ci si troverà 12, 13 e 14 ottobre prossimi - dice la prof. Nicolina Rotunno, promotrice dell’iniziativa con l’assessorato - per proporre cartelloni, rappresentazioni, disegni o relazioni sul libro letto in una grande festa del libro dedicata ai più piccoli”.

L’assessorato ha pensato a quest’iniziativa, in collaborazione con gli istituti comprensivi, le biblioteche e le librerie locali, al fine di promuovere il benessere intellettuale ed emotivo dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il libro che diventa strumento di espressività e di socializzazione. “Fin dal primo giorno del mio insediamento - commenta l’assessore Giacinto Verna - mi sono da subito mosso per creare qualcosa di nuovo, di bello. Partiamo ora con questo progetto - prosegue - ma ho la grande ambizione di creare un vero e proprio School Festival che possa un giorno sfociare in un vero e proprio concorso letterario nazionale”.