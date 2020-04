Dopo il successo delle prime tre rappresentazioni a Vasto la Compagnia Orizzonte Teatro è pronta per tornare in scena con Saranno Famosi - Il Musical. Sarà il CiakCity di Lanciano, in via Bellisario 41, ad accogliere i ballerini, attori e cantanti della compagnia il prossimo 27 maggio alle 21.

In questi giorni i ragazzi della compagnia sono impegnati in lunghe sessioni di prove per portare sul palco di Lanciano uno spettacolo che regalerà emozioni. La storia è quella di ragazzi che fanno di tutto per portare avanti la loro passione per la danza, il canto e la recitazione ed è un po' la storia di tutti gli appartenenti a Orizzonte Teatro che, spinti dall'amicizia e dall'amore per l'arte, ogni anno sono protagonisti di appuntamenti da applausi.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3667453489, scrivere alla pagina facebook della Compagnia (clicca qui) o inviare una mail a orizzonte.teatro@gmail.com. I biglietti sono disponibili in prevendita presso il CiackCity di via Bellisario a Lanciano.