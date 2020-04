Street food, gonfiabili, giostre, benessere e mostre saranno al centro della Fiera delle Meraviglie organizzata dall’associazione Vivere Gessopalena, in programma dal 2 al 4 giugno, nei padiglioni di Lanciano, in occasione dell’Open Day Summer promosso dalla Regione Abruzzo. Una vera festa per famiglie e bambini in cui però le vere protagoniste saranno loro, le mongolfiere, che animeranno la tre giorni con voli vincolati nell’anteprima dell’evento a loro dedicato che si terrà a Gessopalena dal 24 al 27 agosto prossimo.

“Abbiamo pensato questo evento dopo il grande successo avuto lo scorso anno a Gessopalena e per questo abbiamo deciso di inserirci nell’Open Day Summer proprio qui a Lanciano. - spiega Alessandra Laiolo, dell’associazione Vivere Gessopalena - La parola d’ordine sarà ‘meraviglia’ con eventi e appuntamenti a ogni ora del giorno pensati per i bambini ma anche gli adulti in un weekend che vuole mettere in rete tutte le bellezze del nostro territorio”. Durante il fine settimana sono infatti stati pensati dei pacchetti turistici che, oltre all’ingresso alla Fiera delle Meraviglie, daranno l’opportunità di conoscere il nostro territorio con visite alle città di Lanciano o Chieti, tour della Costa dei Trabocchi fino ad arrivare ai più bei paesaggi montani.

“E’ per noi un vanto ospitare un così bell’evento - commenta l’assessore al Turismo, Marusca Miscia - e anche se non è presente, vorrei ringraziare l’assessore Francesca Caporale che ha seguito tutta l’organizzazione dall’inizio, soprattutto curando la parte dedicata alla mobilità”. Sarà infatti possibile lasciare la propria automobile nel quartiere Santa Rita e poi usufruire di navette per arrivare direttamente alla Fiera. “Questo appuntamento incarna perfettamente la mission dell’Abruzzo Open Day Summer - dice il sindaco Mario Pupillo - che punta a creare una fitta rete di eventi per valorizzare le bellezze della nostra regione”.

Tante le cose da fare e da vedere nei tre giorni della Fiera della Meraviglie, quindi, con Lanciano che diventa punto di riferimento per il territorio e tanti i momenti in cui poter alzarsi in volo per alcune decine di metri e guardare la nostra città da una prospettiva nuova. “Questo è solo il primo dei tanti eventi che stiamo pensando per dare una vita ed un nuovo volto a Lancianofiera”, commenta il presidente Franco Ferrante.

Il volo vincolato sulle mongolfiere sarà possibile dalle 7.30 alle 10 e dalle 17.30 alle 20 di tutte e tre le giornate. Il biglietto d’ingresso alla fiera è di 7,50 euro con riduzioni per gruppi e bambini.