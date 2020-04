All’interno del cartellone del Mese della Cultura promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Lanciano, questa sera, 22 maggio, alle ore 21, andrà in scena, al teatro Fenaroli a cura di Annamaria Talone, lo spettacolo di impegno sociale "Christian tra la Ci e la Erre".

Lo spettacolo, diretto da Antonio Tucci del Teatro del Krak, racconta in modo ironico e profondo, la storia scolastica di un ragazzo con sindrome di Asperger. Christian, interpretato dal giovane attore David Catoni è un alunno dotato ma difficile, che provoca molto disagio in classe.

L’insegnante interpretato da Matteo Schiazza, cerca di capire quale possa essere il problema di Christian e trovare soluzioni. Dopo tanti fallimenti, l’insegnante non si arrende e finalmente comprende la difficoltà del suo alunno: Christian è un Asperger. A quel punto l’insegnante costruisce un percorso formativo e relazionale di grande aiuto per il suo alunno e i risultati arrivano: Christian fa amicizia con i suoi compagni di classe e il suo rendimento scolastico migliora.



“Christian tra la Ci e la Erre” ha ricevuto il premio come miglior spettacolo e come migliore attore al Festival Nazionale – Il Giullare - Teatro Contro ogni barriera, ed è stato presentato finora in tanti teatri e scuole italiane. “Fare dell’Asperger un lavoro teatrale - afferma il regista - non è un’idea per ‘spettacolarizzare’ una sindrome ma è, piuttosto, un’opportunità per comprendere meglio di cosa si tratti”.

Negli ultimi anni sono sempre più numerosi i bambini e gli adolescenti ai quali è stata diagnosticata la sindrome dell’Asperger che si manifesta come una grave e perdurante compromissione dell’integrazione sociale. “La discriminazione tra le persone in vari contesti nasce dalla non conoscenza, - aggiunge la curatrice di origine lancianese - per questo è importante promuovere occasioni di conoscenza e in questo senso il teatro è un linguaggio privilegiato perché in grado di emozionare e far riflettere le persone”.