Un'esplosione per rubare i soldi del bancoposta. I cittadini di Castel Frentano sono stati svegliati alle 5 del mattino dalla violenta deflagrazione che ha devastato il locale ufficio postale. La banda entrata era composta da quattro malviventi che hanno dapprima rubato un'autovettura a Lanciano, una Fiat Stilo, con cui hanno raggiunto l'ufficio postale. Una volta fatto esplodere il bancomat, causando ingenti danni all'interno e con gran parte della controsoffittatura caduta, hanno arraffato il denaro, tra i 35mila e i 40mila euro, e si sono dati alla fuga. In questo frangente hanno abbandonato la Stilo rubata e sono saliti a bordo di una Ford.

Nel loro percorso sono stati intercettati dai carabinieri di Castelfrentano, che hanno iniziato l'inseguimento. I ladri sono poi entrati in autostrada e intercettati dalla pattuglia della polizia autostradale di Vasto Sud che è riuscita a bloccare la vettura nei pressi di San Severo (FG). In due sono finiti in manette, T.A. classe 74 e P.A. classe 81, entrambi originari di San Severo. Altri due complici, invece, sono riusciti a dileguarsi nei campi adiacenti il tracciato autostradale ed è iniziata una caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine pugliesi. I due arrestati verranno condotti presso il carcere di San Severo dove domani dovrebbe tenersi l'udienza di convalida.

Per il comune frentano non è la prima volta: meno di un mese fa il bancomat della Carichieti ebbe la stessa sorte, sventrato da un'esplosione [LEGGI]. Qualche giorno dopo, invece, toccò al bancomat Caripe di Piazzano di Atessa [LEGGI].