In occasione del 65esimo raduno nazionale dei bersaglieri che si tiene in questi giorni a Pescara, anche Lanciano sarà interessata da manifestazione ed eventi. Dopo la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti in piazza Plebiscito questa mattina, sabato 20 maggio e dopo la partenza del gruppo ciclisti verso Pescara, l'appuntamento è per questa sera alle 19.

E' previsto a quell'ora infatti l'inizio della sfilata della fanfara, con partenza dai Viali fino ad arrivare in piazza Plebiscito, percorrendo tutto corso Trento e Trieste. Alle 21, sempre in piazza Plebiscito, gran concerto finale.