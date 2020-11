Domani, giovedì 30 marzo, alle ore 16, negli uffici della Centrale Unica di Committenza ci sarà il sorteggio, in forma pubblica, degli operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza dei marciapiedi di corso Bandiera (QUI l'articolo). Saranno 20 le ditte sorteggiate, a fronte delle oltre 170 che hanno risposto al bando.

I lavori riguarderanno il rifacimento completo dei marciapiedi di corso Bandiera, di larghezza variabile da 3,85 metri a circa 1 metro, a partire dall'incrocio con via Renzetti fino all'incrocio con via Salita delle Posta per un totale di circa 250 metri. Da entrambi i lati è prevista la demolizione totale dei marciapiedi esistenti e la ricostruzione completa con la stessa larghezza degli attuali. La nuova pavimentazione dei camminamenti sarà in piastrelle segate di porfido scuro che saranno poste su un massetto di calcestruzzo di circa 13 centimetri, mentre i cordoli saranno realizzati in pietra di Trani. Sono previste rampe di salita e discesa tra i diversi tratti dei marciapiedi interessati dai lavori con pendenza e dimensione a norma di legge.

Il sorteggio sarà effettuato tra i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione in risposta all'avviso pubblicato il 2 marzo scorso. L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a 157.139,33 euro e dalla data di verbale di consegna, ci sono 150 giorni per la realizzazione dei lavori.