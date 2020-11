Si terrà oggi pomeriggio, sabato 25 marzo, dalle ore 17.30, nella ex Casa di Conversazione di Lanciano l’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale sul progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione (QUI l’articolo) e su regolamento dehors (QUI l’articolo).

"Con questo appuntamento avviamo una serie di incontri aperti alla cittadinanza che intendiamo promuovere e realizzare per presentare progetti in fase di realizzazione, per confrontarci sullo sviluppo di quelli futuri e sui temi che la cittadinanza ci pone, favorendo un contatto diretto e costante con i cittadini. - commentano il sindaco Mario Pupillo e l’assessore alla cultura Marusca Miscia - Un momento di partecipazione democratica importante alla vita della città che iniziamo con l'incontro di oggi dedicato alla presentazione del progetto di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione che verrà realizzato entro 6 mesi e all'approfondimento delle principali novità del regolamento dehor”.

Sono previsti interventi di Clara Primavera, consigliere delegato della Energy Service Company (ESCO) che realizzerà il progetto, la Ceie Power spa e dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti Lanciano per il regolamento dehors.