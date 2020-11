Il 25 marzo 2017 torna per la decima edizione di Earth Hour – l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF Internazionale.

Le luci si spegneranno per un’ora dalle ore 20.30 alle 21.30, attraverso tutti i fusi orari, come un’immensa ola di buio dal Pacifico alle coste atlantiche. La partecipazione all’iniziativa si fonda sulla semplicità ma nello stesso tempo la significatività di un gesto: spegnere la luce di una casa, di un edificio, di un monumento, l’illuminazione di una strada o di una particolare area di una città per un’ora, partecipando ad un’iniziativa di forte valenza simbolica, un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale.

Come ormai da diversi anni, anche il Comune di Lanciano aderisce all’iniziativa spegnendo le luci che illuminano il Palazzo Municipale in piazza Plebiscito, il Monumento ai Caduti e la Torre Civica.

Il WWF Zona Frentana e Costa Teatina sarà presente in piazza Plebiscito al momento dello spegnimento per festeggiare l’evento insieme a chiunque voglia unirsi. Inoltre quest’anno ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Lanciano, un’iniziativa rivolta alle scuole secondarie di I grado di Lanciano, in particolare agli insegnanti e agli studenti delle classi III, per sensibilizzare i ragazzi e fornire agli insegnanti strumenti di approfondimento sulla tematica dei cambiamenti climatici.

Nella mattinata del 25 verrà infatti proiettato il docu-film “Before the flood- Punto di non ritorno”, di Leonardo Di Caprio girato in collaborazione con il National Geographic, nel Cinema Maestoso di Lanciano, con ingresso gratuito, grazie alla sensibilità mostrata dai gestori del cinema stesso.