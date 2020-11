Nuovo furto in una delle scuole di Lanciano nella notte; questa volta è toccato al Liceo Scientifico G. Galilei.

I malviventi si sono introdotti nell’edificio probabilmente passando da una porta laterale, salendo attraverso la scala d’emergenza e si sono immediatamente diretti nell’aula multimediale che si trova al primo piano, sopra l’ingresso principale della scuola, attraverso una porta comunicante che conduce direttamente nell'aula stessa che non è dotata di alcun sistema di sicurezza.

Una volta dentro, hanno portato via tutti i 18 computer presenti e anche tutto il materiale didattico che gli studenti erano abituati a lasciare lì. Insomma, hanno lasciato l'aula completamente vuota.



I computer portatili erano tutti nuovissimi, frutto di un acquisto fatto solo alcuni mesi fa e che la pagina Facebook (non ufficiale) della scuola aveva postato sui social mostrando con fierezza i nuovi arrivati.

Dopo i venti computer portati via dalla scuola media Umberto I lo scorso novembre (QUI l’articolo), esattamente come nella scorsa primavera, torna l’incubo furti nelle scuole a Lanciano che per circa un mese, un anno fa, aveva preoccupato docenti e famiglie.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Lanciano.