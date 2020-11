Dopo anni di attesa e continue richieste da parte di addetti ai lavori e non solo, sembrerebbe in dirittura d’arrivo l’apertura del canile sanitario di Lanciano.

La struttura, in contrada Villa Martelli, nei pressi del depuratore e a pochi metri dal canile comunale, è tra le più in avanguardia d’Abruzzo grazie a strumenti ed attrezzature di ultima generazione. I lavori per l’edificio sono terminati ormai da 14 anni e nell’ultimo anno, nuove strumentazioni sono state portate a Villa Martelli così finalmente il canile sanitario, da Fallo, potrà spostarsi a Lanciano garantendo un servizio di assoluta eccellenza per i 104 Comuni della provincia di Chieti.

E’ di pochi giorni fa il sopralluogo del presidente della Provincia Mario Pupillo con i tecnici della Asl per dare finalmente una risposta a quanti chiedono con insistenza l’apertura di questa struttura.