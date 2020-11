Troppi bambini disabili già iscritti nelle prime. Sarebbe questo il motivo dell’esclusione di un bambino autistico, di 10 anni, da ben tre scuole medie di Lanciano. E così al terzo rifiuto, la mamma, arrabbiata e sconsolata, si è rivolta alla polizia ed al sindaco Mario Pupillo per denunciare l’accaduto e trovare quanto prima una soluzione che faccia sentire il bambino meno solo e diverso dai suoi coetanei.

"Domani ci sarà un incontro in Comune con la mamma del bambino e l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Lanciano, in agenda già dalla scorsa settimana, per favorire un esito positivo della vicenda. - afferma il sindaco - Abbiamo esteso l'invito anche ai dirigenti scolastici degli istituti coinvolti, affinché vengano chiariti i contorni della vicenda raccontati dalla mamma del bambino, che mi ha informato della questione direttamente. Auspichiamo una rapida soluzione nell'unico e preminente interesse del bambino e del suo diritto allo studio. - conclude Pupillo - Lavoriamo di concerto con i dirigenti e la mamma per questo obiettivo, senza clamori e a tutela del bambino".