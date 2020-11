Non si placano le polemiche sulla nuova via del Mare che, soprattutto a mezzo social, corrono veloce, più veloce delle auto che si trovano spesso imbottigliate nel traffico nelle ore di punta, con la pioggia e con un senso unico a cui non ancora ci si riesce ad abituare.

C’è chi lamenta l’insicurezza della pista ciclabile con un cordolo che, se da un lato dà problemi alle auto, dall’altro non rassicura del tutto i pedoni a causa delle tante interruzioni dovute agli ingressi di case e palazzi. C’è chi chiede di rivedere il progetto anche per una carenza di parcheggi che porta tanti, troppi, incivili a lasciare l’auto dove capita creando ulteriori notevoli disagi alla circolazione di auto, autobus e mezzi di soccorso.

Così per rispondere alle polemiche, ma senza cambiare la rotta, l’amministrazione decide di organizzare una passeggiata in via del Mare, in programma per domani mattina, domenica 19 marzo, dalle ore 9.45 per conoscere meglio la nuova strada, i nuovi marciapiedi senza barriere architettoniche, il nuovo metodo di raccolta di acque piovane e la nuova e modernissima illuminazione a led.

Basterà una passeggiata a convincere i cittadini inferociti?