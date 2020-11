Domani, domenica 19 marzo, alle ore 17, nuovo appuntamento con la rassegna di Teatro Dialettale organizzata dall’associazione Amici della Ribalta di Lanciano ed inclusa nel cartellone 2016/2017 del Teatro Fenaroli di Lanciano. In programma la commedia di Antonio Grosso “Venerdì 17”, portata in scena dalla compagnia "Tra Palco e realtà" di Portici.

Un testo di grande divertimento, a tratti esilarante, ma con quel pizzico di amarezza che rimane nel cuore e che restituisce il desiderio di tutti noi di divertire, sì, ma lasciando agli spettatori un pensiero in più da portare via. Una chiesa distrutta, due sacerdoti profondamente diversi ma accomunati da una grande fede, un quartiere difficile di quelli che conquistano la notorietà solo nelle pagine di cronaca nera, un tossicodipendente sull’orlo della fine con alle spalle una sorella che soffre impotente, un giovane affascinato dalla malavita locale ed il boss del quartiere infastidito dal “rumore” provocato dai nuovi sacerdoti: questi sono gli elementi di una storia che apparentemente non lascia spazio a nessuno spiraglio di speranza, ma che invece i fatti schiuderanno a nuove ed imprevedibili evoluzioni.

Il botteghino del teatro sarà aperto venerdì 17 e sabato 18 marzo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica dello spettacolo dalle ore 15.30 fino ad inizio spettacolo. Vendita online dei biglietti su www.teatrofenaroli.it.