Dodi Battaglia sarà a Lanciano il prossimo 15 settembre in un concerto gratuito in piazza Plebiscito. E’ questo il primo nome ufficiale per le Feste di Settembre 2017.

Ad annunciarlo è proprio lo storico chitarrista dei Pooh che dalla sua pagina Facebook ufficializza “le prime dieci date confermate” del suo tour 2017, tra cui anche il concerto a Lanciano.

Sarà quindi Dodi Battaglia, chitarrista, cantante e compositore italiano, autore di oltre 70 tra i successi della band più longeva del panorama musicale italiano come Tanta voglia di lei, a riportare la grande musica nella piazza delle Feste proprio come annunciato dal presidente Maurizio Trevisan nella conferenza stampa di presentazione del progetto (QUI l’articolo).

E se venerdì 15 settembre in piazza Plebiscito ci sarà una colonna portante dei Pooh, per la chiusura, sabato 16 settembre, ci sarà un nome ancora più importante?