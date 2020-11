Si sono riuniti questa mattina, al suono della campanella, di fronte i cancelli dell’istituto Fermi in viale Marconi a Lanciano, i ragazzi del Collettivo Studentesco capeggiati da Riccardo Ferrante per protestare ancora conto l’autorizzazione richiesta dalla preside Daniela Rollo per la partecipazione degli studenti alla presentazione del libro della scrittrice omosessuale Francesca Vecchioni (QUI l’articolo).

“Volevamo solo parlare - hanno gridato a gran voce i ragazzi fuori dalla scuola - ma la preside non ha voluto riceverci e ascoltare ciò che avevamo da dirle”. Gli studenti, infatti, accompagnati dal loro striscione “l’omofobia non è un’opinione”, sono saliti fin davanti la porta della presidenza chiedendo un incontro con la dirigente che però, nonostante la loro insistenza, non è mai avvenuto. “Nella scuola hanno addirittura minacciato di chiamare i Carabinieri per farci andare via - hanno gridato gli studenti al megafono in viale Marconi - e per cosa? Noi volevamo solo parlare”.

E così sono rimasti fino a tarda mattinata a gridare cori contro l’omofobia di fronte i cancelli della scuola senza però riuscire ad ottenere l’atteso incontro con la dirigente.