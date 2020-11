Cicci Santucci, grande trombettista e musicista jazz italiano nato a Lanciano il 21 aprile 1939, torna nella sua città per un concerto di assoluto prestigio che si terrà sabato 18 marzo alle ore 18 nel teatro Fedele Fenaroli.

“Torna a Lanciano Cicci Santucci in La Leggenda del Pianista sull’Oceano - concerto jazz con musiche da film” è un evento organizzato dal direttore artistico Victor Solaris, con il patrocinio del Comune di Lanciano. Con il maestro Santucci sul palco del Fenaroli salirà Luca Jacovella, pianista eclettico che con Santucci ha inciso nel 2000 l’album “Film Favorites” e suonato insieme in numerosi festival e teatri italiani, e più recentemente a New York e Miami per il road-show internazionale “Rome is more”.

La tromba di Cicci Santucci, storico musicista di jazz e già solista della prestigiosa orchestra RAI, al quale si devono memorabili interpretazioni originali di celebri colonne sonore (è stato diretto dai maestri Trovajoli, Ferrio, Ortolani, e dai premi Nobel Bacalov e Morricone – per il quale ha inciso, fra le tante, le bellissime musiche del film “La leggenda del pianista sull’oceano”), unita al pianismo eclettico di Luca Ruggero Jacovella, faranno rivivere le emozioni della memoria legate a temi immortali di grandi film attraverso interpretazioni estemporanee e poetiche improvvisazioni.

Insieme a Cicci Santucci e a Luca Ruggero Jacovella suoneranno due giovani musicisti abruzzesi che già si sono distinti nel panorama del jazz sia nazionale che internazionale: Nicola Di Camillo, contrabbassista frentano che vanta diverse presenze nei festival jazz più importanti al mondo e Bruno Marcozzi, batterista teramano e costante presenza nella band di Sergio Cammariere.