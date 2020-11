Il nuovo album, “Compartment C”, vedrà la luce nel prossimo settembre, ma il primo video, “Approaching a city”, è uscito proprio oggi. Parliamo dell’ultima fatica musicale del gruppo frentano 7C composto da Davide Di Virgilio (batteria, elettronica), Giuseppe Iubatti (contrabbasso) e la new entry Tony “Death” Berardinucci (chitarra).

“Il nostro gruppo è nato nel 2011, - ci dice Davide Di Virgilio - grazie alla comune passione per il rock e la musica strumentale. Oggi facciamo jazz core, una musica un po’ particolare, certamente di nicchia, ma in cui siamo entrati stabilmente e lo diciamo con un pizzico di orgoglio”. Il primo album, “Discopatia”, risale al 2012, mentre il secondo, “Red Spider”, all’anno successivo e ora, quattro anni dopo, sono pronti a cimentarsi in una nuova avventura musicale.

Il nuovo album, pubblicato dall’etichetta italiana DeAmbula Records, è una sorta di colonna sonora di una giornata tipo di un uomo che vive la sua vita moderna, e la sua solitudine, in una grande metropoli. “Marco Pace, l’artista che ha realizzato la copertina dell’album - spiega Di Virgilio - ha saputo cogliere perfettamente lo spirito del disco e della nostra denuncia alla condizione di isolamento e alienazione che vive oggi l’uomo, soprattutto nelle grandi città”.

Insieme al nuovo lavoro, in autunno, partirà anche il nuovo tour con nuove date soprattutto all’estero, terreno fertile per il jazz core. “Noi suoniamo per divertirci, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, - conclude Davide - non ci prendiamo troppo sul serio e forse è proprio questo il segreto del nostro successo”.