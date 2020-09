Nel prossimo appuntamento per le Conversazioni del venerdì, nuovo evento in collaborazione tra RATI e Comune di Lanciano. Dopo l’evento del 16 dicembre scorso “Abruzzo Coding e Coalizioni territoriali”, il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 17 marzo con un dialogo sulla leadership con Alessandro Obino, autore del libro “In questo mondo di leader”.

Progettista di sistemi informativi e consulente organizzativo, negli ultimi 20 anni Alessandro Obino ha avuto modo di studiare dall’interno alcuni delle più grandi aziende internazionali. Per FCA ha progettato e realizzato i sistemi di valutazione con cui il gruppo gestisce le competenze delle sue risorse in tutta Europa. Nel 2014 ha fondato la start-up Exagogica che, in pochi mesi, si è affermata come player internazionale nei sistemi di Talent Management, aprendo controllate in Serbia e Brasile.

A metà tra saggio, pamphlet e racconto, “In questo mondo di leader” mette a nudo i motivi per cui la nostra cultura è ormai divenuta subalterna a quelle oggi dominanti, condannando la nostra società ad arretrare nella competizione globale. In questo fosco quadro, però, una speranza: la capacità di generare il cambiamento delle nostre organizzazioni dall’interno, senza appoggiarsi a modelli rimasticati e ai tanti leader che oggi se ne propongono come spacciatori.

A dialogare sul tema della leadership: Alessandro Obino, autore del libro; Rosanna Defilippis, manager sviluppo Risorse umane Denso; Domenico Melchiorre del Comitato regionale giovani imprenditori di Confindustria Abruzzo; Francesca Buttari, vicesindaco di Francavilla al Mare; Gianni Orecchioni, dirigente scolastico IIS Da Vinci – De Giorgio.

I saluti sono affidati a Marusca Miscia, assessore alla Cultura del Comune di Lanciano e Giovanni Di Fonzo, presidente di RATI. Modera Carlo Ricci, esperto di sviluppo locale e socio RATI.