Due le liste in campo e, alla fine, hanno riscosso maggiore consenso, affermandosi sugli avversari, gli “Amici della natura”. Ma l'impegno a migliorare il paese resta comune. Si è tenuta il 10 marzo scorso, a Treglio, l'elezione del primo sindaco e consiglio comunale dei ragazzi. E' stato eletto sindaco dei più piccoli Antonio Berghella.

La lista 1, “Piccoli sindaci per grandi idee”, aveva come candidato a sindaco Elisa Ucci. Questi i candidati a consigliere: Irene Nepa, Mary Di Nella, Filippo Basile, Samuele Berardi (delle classi terze); Gaya Bellisario, Asia Ranieri, Nino Corrado Torelli, Roberto De Fabritiis (classi IV); Francesco Berghella, Alessandra Amoroso, Silvia Di Loreto e Samuele Cornacchia (classi V).

La lista 2, “Amici della natura”, era guidata da Antonio Berghella. I candidati a consigliere: Soraya Blasi, Daniele Taglieri Sciocchi, Giada Gargarella, Marco Turdò (della terza elementare); Primiano Basile, Nicole Verì, Michele Cardillo, Giorgia Giancristofaro (classi IV); Rossana Di Paolo, Manuel Vinciguerra, Beatrice Bellisario, Cristiano D'Aristotile (classi V).

Ambizioso il programma dei “Piccoli sindaci”: dal rinnovamento del parco giochi di via Roma, alla dotazione della scuola di una palestra e di libri più adatti ai bimbi; la costruzione del palasport; la tutela ambientale; il miglioramento delle aree verdi della scuola, anche con la realizzazione di un orto; un edificio scolastico più sicuro in caso di terremoto.

Gli “Amici della natura” hanno puntato di più sull'ambiente, suggerendo, ad esempio, di “non accendere l'inceneritore”, problema annoso di Treglio, o di “pulire i bisogni degli animali” sulle strade. E poi: parco giochi in via Roma; individuazione area per palestra con campo di calcetto; rispetto della natura, lavori alla scuola, aiuto agli animali.