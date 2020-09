Per Antonio Colasante gli arresti domiciliari e per la dirigente Asl Tiziana Spdaccini la sospensione dal lavoro. Sono questi i provvedimenti cautelari sostitutivi emessi dal Giudice per le indagini preliminari Massimo Canosa (QUI l’articolo) per l’inchiesta “Dati incrociati” sulle transazioni per il servizio lavanderia svolto dalla ditta Publiclean, dello stesso, da parte della Asl Lanciano Chieti Vasto per un ammontare di 2 milioni 130 mila euro più del dovuto.

A Colasante, in carcere con le accuse di riciclaggio, è stata sequestrata anche una villa in Sardegna, a Porto Cervo. Nell’inchiesta restano coinvolte ed indagate altre 7 persone a piedi libero.