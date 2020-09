Incidente in via Bergamo a Lanciano, nei pressi della nuova stazione Ferroviaria, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Come riferisce l'Ansa, ad avere la peggio è stato un uomo di 69 anni a bordo di una Fiat Punto: "L'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico ed emorragia interna. Lievemente ferito anche il secondo automobilista, un ultraottantenne lancianese, che ha perso il controllo della sua Lancia Y ed è finito sulla corsia opposta da dove, in senso contrario, proveniva la Fiat Punto alla cui guida c'era il ferito più grave, rimasto poi incastrato tra le lamiere. Per estrarlo sono intervenuti i vigili del fuoco. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della Polizia municipale".