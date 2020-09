Dopo 10 anni di attività, 250 spettacoli, 850 allievi nella scuola di teatro e circa 25 mila spettatori, il Teatro Studio lascia la sede di Lanciano e si trasferisce a Treglio.

Ad annunciarlo il sindaco Massimiliano Berghella che, nel consiglio comunale di ieri, ha approvato questo nuovo progetto grazie al voto unanime dei consiglieri, e dagli stessi gestori e promotori del Teatro Studio, Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini.

“A giugno 2017, dopo 10 anni, ci spostiamo da una struttura privata a un Teatro Comunale. - commentano Angelucci Marino e la Gesini - L’Amministrazione Comunale di Treglio sposa il progetto “Teatro Studio” per la crescita della cultura teatrale nel comprensorio frentano. Lanciano è una città territorio, la Frentania da sempre è il nostro vero interlocutore. Il Comune di Treglio ha raccolto questa bella sfida ed ha guardato al di là del proprio naso. Grazie”.

Il nuovo Teatro Studio sarà ubicato nel locale in via Abbazia che oggi ospita attività legate alla cultura ed al sociale e la riqualificazione della struttura interesserà anche queste attività. “Questa è una concessione di 5 anni, rinnovabile, che dà la gestione dello stabile al Teatro Studio in comodato d’uso gratuito ma non esclusivo. - spiega il sindaco Massimiliano Berghella - Abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio in questa decisione e della riqualificazione del locale beneficeranno anche tutte le altre realtà che comunque potranno continuare ad utilizzarlo”. I lavori partiranno a giugno e presumibilmente si concluderanno a fine luglio così da poter iniziare la prima vera stagione teatrale a settembre 2017.

“Questa scelta per noi è stata significativa perché abbiamo impedito la fuga di un’altra importante realtà culturale dal nostro territorio - sottolinea Berghella - e da oggi il Teatro Studio non sarà solo il teatro di Treglio ma dell’intero comprensorio e insieme al Teatro Fenaroli sarà riferimento per questo importante settore culturale”.

La convenzione prevede inoltre uno sconto del 50% sul costo dei biglietti degli spettacoli teatrali e sulla scuola di teatro per tutti i cittadini tregliesi.