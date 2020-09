Tre assessori, tre donne, nello stesso tempo simili, ma molto diverse tra loro sono le protagoniste delle nostre interviste in occasione dell’8 marzo 2017. Sono Dora Bendotti, 37 anni, al secondo mandato come assessore alle politiche sociali, giovani, Europa e pari opportunità, Francesca Caporale, 29 anni, alla prima esperienza come assessore a mobilità, traffico e commercio e Marusca Miscia, 39 anni, assessore con deleghe a cultura, eventi e manifestazioni e turismo al primo mandato.

Solitamente le sentiamo parlare di eventi, progetti, fondi e pubblica amministrazione, ma questa volta abbiamo scelto di fare una chiacchierata solo con Dora, Francesca e Marusca mettendo un po’ da parte il loro ruolo istituzionale per capire come oggi, delle giovani donne riescano a conciliare vita professionale e familiare, lavoro e figli, impegni politici e personali.



Tre interviste per parlare di lavoro, discriminazione, famiglia, ruolo delle donne ed emancipazione. Dieci domande, le stesse, con dieci risposte molto diverse tra loro ma con un unico filo conduttore: la gioia, la semplicità, la praticità e la creatività tipiche delle donne moderne che non hanno nessuna intenzione di scegliere tra lavoro e famiglia e non rinunciano a nulla, seppur a volte facendo i salti mortali.

Non è facile essere un assessore in rosa oggi, ma quando non mancano determinazione, preparazione, organizzazione e anche un pizzico di sana incoscienza, tutto diventa possibile. Un po’ come accade a tutte le giovani donne moderne che devono continuamente districarsi tra i mille ruoli che la vita riserva loro. Una triplice intervista per dire a tutte le giovani donne, e non solo, che nonostante tutte le difficoltà che la vita propone ogni giorno, ogni cosa è sempre possibile.