E’ stata tratta in arresto ieri pomeriggio dai Carabinieri della compagnia di Lanciano una donna rumena di 37 anni che aveva rubato cosmetici per un valore di circa 230 euro in un supermercato della città.

I militari sono stati allertati dal direttore dell’esercizio commerciale che aveva notato la donna mentre si allontanava con la refurtiva.

Il tempestivo intervento della gazzella dell’Arma ha permesso di rintracciare la rumena e di recuperare l’intera refurtiva. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente la 37enne è stata posta agli arresti domiciliari.