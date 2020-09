Domenica 12 marzo 2017, dalle ore 17, a Treglio sarà il convegno commemorativo delle truppe italiane in Francia nel 1918, con l’inaugurazione ufficiale dell’affresco realizzato sui soldati di Treglio inviati a combattere in Francia nel 1918, realizzato in contrada Paglieroni dalla pittrice francese Béatrice d’Estriché de Baracé. La cerimonia, nel frattempo, si arricchisce di nuovi interventi e adesioni, nonché dell’interessamento di alcuni organi di stampa francesi.

L’evento, organizzato dall’associazione Paglieronese di Treglio ha coinvolto il Comune di Treglio, l’Archivio di Stato di Chieti, che ha collaborato alle ricerche sui caduti tregliesi sul fronte francese nel 1918, la Scuola Internazionale di Affresco di Treglio diretta dal maestro Vico Calabrò, la Scuola Internazionale per la Tecnica dell’Affresco di Pedavena e l’associazione storica “History Hunters” e alcune associazioni culturali Italo – Francesi.

Il convegno ha ottenuto il patrocinio del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti e del Comune di Treglio, mentre l’Archivio di Stato di Chieti ha offerto la propria collaborazione per le ricerche documentali e l’associazione Storica “History Hunters” si è incaricata di organizzare una esposizione di reperti e materiali della Prima Guerra Mondiale.