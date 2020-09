“La Costituzione è come la nostra ‘mamma’, che ci culla ed è principalmente quella che ci tutela nel lavoro, in casa, nella famiglia e nella vita quotidiana. Noi italiani non abbiamo bisogno di aiuti, ma dobbiamo soltanto ritornare ad amare la nostra “mamma” di tutte le leggi, che è un pezzo pregiato della nostra storia recente’. E’ il commento dell’assessore alle Politiche Sociali Dora Bendotti a margine della consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni di Lanciano.

Per il sesto anno consecutivo il Comune di Lanciano organizza un festeggiamento speciale per i nuovi maggiorenni frentani, regalando loro una copia della nostra Carta Costituzionale insieme ad una lezione tutt’altro che banale, nel teatro Fenaroli, con l’avvocato Andrea Cerrone, su diritti, doveri e principi su cui si basa la nostra società.

“Vi auguro, cari ragazzi, che possiate leggerla e scoprire quanto ancora sia attuale e quanto possa essere dalla vostra parte. - conclude la Bendotti - studiatela e troverete la strada giusta, vi sentirete più forti e la vostra intelligenza,l a vostra curiosità, voglia di osare, verrà stimolata. Questo è il mio augurio: che sappiate capire e fare vostri i valori che la Costituzione Italiana racchiude nelle sue pagine”.